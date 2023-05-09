Крупнейший концерт в честь Дня Победы в Новосибирске проведут на площади Ленина

Самый большой концерт в Новосибирске пройдет на площади Ленина. Фото: Алина Нечаева.

Самый большой концерт в честь 9 мая в Новосибирске пройдет на площади Ленина. Он начнется в 17:00 и закончится после салюта за НОВАТом в 22:00.

Сейчас в Первомайском сквере идет праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!». Она закончится в 19:00. На Площади Ленина же пройдет самый большой концерт в Новосибирске.

Местные музыкальные группы будут исполнять песни военных лет. На этот раз Новосибирск не посетят эстрадные артисты.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в честь Дня Победы в городе запустят 7 фейерверков. Рассказываем, где и во сколько.

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