В Новосибирске запустят 7 фейерверков в честь Дня Победы

В Новосибирске на 9 Мая 2023 года запустят салют и шесть фейерверков.
Фото: Евгений КОЧКИН
На 9 мая в Новосибирске запустят семь салютов в честь Дня Победы. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.
— Главный салют будет запущен, в соответствие с распоряжением Министра обороны, на Михайловской набережной. Там будут установлены орудия и проведены залпы, первый залп — в 21:50. В то же время — будем стараться сделать это синхронно — также состоится фейерверк за оперным театром, там очень удобный визуальный обзор, — пояснил градоначальник.
Кроме этого, шоу пиротехники будут на Монументе Славы, стадионе «Локомотив», улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» и на набережной ОбьГЭС.
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