В Новосибирске прошел военный парад в честь 78-й годовщины Великой Победы

В Новосибирске на площади Ленина прошел военный парад в честь78-й годовщины Великой Победы. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске на площади Ленина прошел военный парад в честь78-й годовщины Великой Победы. По центру города прошли колонны военных и проехала военная техника.

В параде принимали участие более двух тысяч человек. Принимал Парад Сергей Марковчин, генерал-майор, начальник НВВКУ. По Красному проспекту прошли колонны МВД, МЧС и юнармейцы.

Из военной техники сибиряки могли наблюдать легендарный Т-34, баллистические ракеты Ярс, БТР 82АМ и ракетный комплекс Искандер М.

Завершился парад минутой молчания.

Посмотреть трансляцию Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2023 вы можете на нашем сайте.

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