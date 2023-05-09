В Новосибирске прошел военный парад в честь 78-й годовщины Великой Победы

В Новосибирске на площади Ленина прошел военный парад в честь78-й годовщины Великой Победы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске на площади Ленина прошел военный парад в честь78-й годовщины Великой Победы. По центру города прошли колонны военных и проехала военная техника.
В параде принимали участие более двух тысяч человек. Принимал Парад Сергей Марковчин, генерал-майор, начальник НВВКУ. По Красному проспекту прошли колонны МВД, МЧС и юнармейцы.
Из военной техники сибиряки могли наблюдать легендарный Т-34, баллистические ракеты Ярс, БТР 82АМ и ракетный комплекс Искандер М.
Завершился парад минутой молчания.
Посмотреть трансляцию Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2023 вы можете на нашем сайте.
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