«Взял машину родителей»: в Новосибирске подросток разбил два авто на парковке

Парень не послушался ДПС. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске несовершеннолетний врезался в припаркованную машину — ударом зацепило еще одну. Во вторник, 9 мая об инциденте написали в «АСТ-54».

— Малолетний пьяный парень взял без спроса у родителей машину, требование ДПС об остановке не выполнил, — сообщила очевидец.

Случай произошел у дома 207 по улице Бориса Богаткова.

Подросток мог быть пьян. Фото: «АСТ-54».

Ранее КП-Новосибирск писала о смертельной аварии на трассе под городом. В страшном ДТП погиб водитель иномарки.

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