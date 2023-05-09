«Взял машину родителей»: в Новосибирске подросток разбил два авто на парковке

Парень не послушался ДПС.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске несовершеннолетний врезался в припаркованную машину — ударом зацепило еще одну. Во вторник, 9 мая об инциденте написали в «АСТ-54».
— Малолетний пьяный парень взял без спроса у родителей машину, требование ДПС об остановке не выполнил, — сообщила очевидец.
Случай произошел у дома 207 по улице Бориса Богаткова.
Подросток мог быть пьян. Фото: «АСТ-54».
Ранее КП-Новосибирск писала о смертельной аварии на трассе под городом. В страшном ДТП погиб водитель иномарки.
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