«Задействуем все силы»: в 7 районах Новосибирской области пожароопасная обстановка

Для тушения пожаров в 7 районах НСО задействовали все силы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области в 7 районах сложилась неблагоприятная пожароопасная обстановка. Об этом сообщили в региональном правительстве во вторник, 9 мая.

— Речь о Северном, Кыштовском, Венгеровском, Куйбышевском, Убинском, Коченевском и Колыванском районах Новосибирской области. На сегодня задействовали все силы и средства, необходимые для предотвращения распространения огня, сообщил замгубернатора НСО Сергей Семка.

Местной администрации помогают и минприроды.

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая загорелся государственный природный заказник «Кирзинский». Площадь возгорания примерно 3 гектара.

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