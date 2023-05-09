«Задействуем все силы»: в 7 районах Новосибирской области пожароопасная обстановка

Для тушения пожаров в 7 районах НСО задействовали все силы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области в 7 районах сложилась неблагоприятная пожароопасная обстановка. Об этом сообщили в региональном правительстве во вторник, 9 мая.
— Речь о Северном, Кыштовском, Венгеровском, Куйбышевском, Убинском, Коченевском и Колыванском районах Новосибирской области. На сегодня задействовали все силы и средства, необходимые для предотвращения распространения огня, сообщил замгубернатора НСО Сергей Семка.
Местной администрации помогают и минприроды.
Напомним, в ночь с 7 на 8 мая загорелся государственный природный заказник «Кирзинский». Площадь возгорания примерно 3 гектара.
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