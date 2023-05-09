Новосибирцы зажгли 1418 свечей у Монумента Славы в честь погибших в ВОВ

В Новосибирске прошла акция «Свеча памяти». Фото: Алина НЕЧАЕВА.

На «Свече памяти» в этом году в Новосибирске зажгли 1418 свечей. Акция проходила сразу в нескольких местах города.

Кто-то ставил свечку в парке «Березовая роща», кто-то — у Монумента Славы или в сквере-мемориале «Ушедшим в вечность — вечная память». В 22:00 несколько сотен новосибирцев почтили огнем память героев, павших за Родину.

Возле мемориала работали волонтеры. Они бесплатно раздавали свечи всем участникам, а также следили за порядком.

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