Появилась уточненная программа Дня Победы в Новосибирске

Публикуем измененный список торжеств на 9 мая. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Известен уточненный план торжеств и событий на 9 мая в Новосибирске. «Бессмертный полк» пройдет в новом формате, а в День Победы запустят 2 салюта.

Как и полагается, прежде всего — парад. В 10:00 пройдет шествие войск Сибирского гарнизона на площади Ленина.

В этом году шествие «Бессмертного полка» будет виртуальным — портреты новосибирских героев покажут на стеле «Город трудовой доблести» в 10:40.

В 11:00 в Первомайском сквере начнется праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», которая будет до 19:00.

С 17:00 до 22:00 на площади Ленина День Победы отметят размашистым и ярким концертом. Выступят местные артисты.

За оперным театром в 21:55 прогремит праздничный фейерверк. А в 22:00 запустят в небо залпы салюта с Михайловской набережной Оби.

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