В Новосибирске в День Победы запустили городские фонтаны

Кто-то из ребятни был особо доволен фонтанами. Фото: https://t.me/tereshkovaave.
В Новосибирске запустили городские фонтаны к 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
— Прекрасная городская традиция, в преддверии Дня Победы запускать городские фонтаны! Жизнь продолжается! Дети счастливы! — написала политик.
Несмотря на прохладную весну, перед главным праздником мая в Новосибирске сохраняется теплая погода. Так что детвора весело отметила открытие фонтанов — кто-то даже освежился под прохладной струей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Твиттер