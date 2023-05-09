В Новосибирске в День Победы запустили городские фонтаны

Кто-то из ребятни был особо доволен фонтанами. Фото: https://t.me/tereshkovaave.

В Новосибирске запустили городские фонтаны к 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

— Прекрасная городская традиция, в преддверии Дня Победы запускать городские фонтаны! Жизнь продолжается! Дети счастливы! — написала политик.

Несмотря на прохладную весну, перед главным праздником мая в Новосибирске сохраняется теплая погода. Так что детвора весело отметила открытие фонтанов — кто-то даже освежился под прохладной струей.

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