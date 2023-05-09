9 мая в Новосибирске похолодает до +13 градусов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из Новосибирска уходит летняя жара. 9 мая в городе похолодает до +11…+13. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.
– Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается +18…+20 градусов с понижением в течение дня до +11…+13, – говорят метеорологи.
«Яндекс Погода» обещает пасмурный день и +17 градусов.
В регионе сохранится высокая пожароопасность.
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