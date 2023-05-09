9 мая в Новосибирске похолодает до +13 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Новосибирска уходит летняя жара. 9 мая в городе похолодает до +11…+13. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается +18…+20 градусов с понижением в течение дня до +11…+13, – говорят метеорологи.

«Яндекс Погода» обещает пасмурный день и +17 градусов.

В регионе сохранится высокая пожароопасность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер