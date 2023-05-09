Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 0:00

9 мая в Новосибирске похолодает до +13 градусов

Будет облачно, без осадков
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
9 мая в Новосибирске похолодает до +13 градусов.

9 мая в Новосибирске похолодает до +13 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Новосибирска уходит летняя жара. 9 мая в городе похолодает до +11…+13. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается +18…+20 градусов с понижением в течение дня до +11…+13, – говорят метеорологи.

«Яндекс Погода» обещает пасмурный день и +17 градусов.

В регионе сохранится высокая пожароопасность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер