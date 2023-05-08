Прямые рейсы запустили в Ереван из Новосибирска. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ереван из Новосибирска запустили прямые рейсы. Первый полет состоялся 3 мая. Информацию об этом опубликовал «Интерфакс. Туризм».

Известно, что рейсы выполняют самолеты авиакомпании FlyOne Armenia. Летают они по средам и пятницам. Следующий полет запланирован на 10 мая.

Стоимость билета, судя по сайту компании, составляет 17 746 рублей. Цена указана на одного человека, без учета багажа.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Росавиация одобрила новые прямые рейсы из Новосибирска в Турцию и Шри-Ланку

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