Прямые рейсы запустили в Ереван из Новосибирска.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Ереван из Новосибирска запустили прямые рейсы. Первый полет состоялся 3 мая. Информацию об этом опубликовал «Интерфакс. Туризм».
Известно, что рейсы выполняют самолеты авиакомпании FlyOne Armenia. Летают они по средам и пятницам. Следующий полет запланирован на 10 мая.
Стоимость билета, судя по сайту компании, составляет 17 746 рублей. Цена указана на одного человека, без учета багажа.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Росавиация одобрила новые прямые рейсы из Новосибирска в Турцию и Шри-Ланку
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