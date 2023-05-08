Дома затряслись, сработала сигнализация: на фуре в Новосибирске взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался на фуре на Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".
В Калининском районе Новосибирска на фуре взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, случившееся напугало очевидцев.
Горожане говорят, что стены домов затряслись, а на машинах сработала сигнализация.
– Что-то очень сильно долбануло, и спустя секунд 30 послышались звуки сирены скорой помощи и прочих служб, – написали в группе «АСТ-54».
На месте работают сотрудники МЧС. По последним данным, они уже потушили полыхающую фуру. Информация о пострадавших уточняется.
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