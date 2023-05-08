«Люди в панике, дышать нечем»: лесной пожар разгорелся в Каргатском районе Новосибирской области

Крупный лесной пожар разгорелся в Каргатском районе Новосибирской области. Фото: "АСТ-54".

В Каргатском районе Новосибирской области горит лес. Об этом в соцсети 8 мая рассказали очевидцы.

– Огонь подходит к населённым пунктам, люди в панике, жителям нечем дышать, — написали сибиряки в группе «АСТ-54».

На видео, которым поделились подписчики, видно, что огонь охватил деревья и у дороги. Все вокруг затянуло смогом. Видимость из-за пожаров сильно снижена.

В ГУ МЧС по Новосибирской области возгорание леса еще не прокомментировали.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим.

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