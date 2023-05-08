«Дочка рада была. Улыбалась»: под Новосибирском разгорелся скандал из-за воздушных шариков, сорванных для ребенка

Под Новосибирском молодого отца обвинили в краже воздушных шариков для ребенка. Фото: стоп-кадр.

В городе Болотное Новосибирской области разразился скандал из-за воздушных шариков. Их, как украшение к 9 мая, к забору подвязала хозяйка офиса Анастасия. Женщина удивилась, когда шарики исчезли. Посмотрев запись с камер видеонаблюдения, она пришла в ярость.

– 7 мая, около 16:00 их с заборчика возле моего офиса срезал мужчина, который был с ребенком. Срезал и привязал на рюкзак своей дочери. Проще, видимо, украсть, чем купить самому. Позор такому человеку. Страшно, какой пример он подает ребенку, – рассказала Анастасия, поделившаяся записью с КП-Новосибирск.

По словам сибирячки мужчина, забравший шарики, вышел с ней на связь. Он пообещал, что купит новые и вернет на место.

КП-Новосибирск связались с отцом, который срезал воздушные шары. Он рассказал свою версию произошедшего.

– Дочь распсиховалась, захотела шарики. Мне пришлось успокоить. Я не думал, что из-за двух оставшихся шариков такое устроят! Мы живем в закрытом военном городке, дочь мало видит шариков, все такое… Ну, пришлось поступить так! Дети – цветы жизни. Я понимаю, что так делать нельзя. Но дочка рада была, улыбалась, – рассказал КП-Новосибирск отец ребенка.

Он добавил, что купит шарики и вернет на место.

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