В Новосибирске водитель «Инфинити» столкнулся с подростком на мопеде. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

8 мая в Ленинском районе Новосибирска водитель Infiniti врезался в мопед. Управлял им подросток 2005 года рождения. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель 1991 года рождения двигался на автомобиле Infiniti по улице Широкой. У дома 133/2 столкнулся с мопедом Honda Dio, под управлением водителя 2005 года рождения. Он двигался по внутридворовой территории между домами 131/1 и 133/2 – уточнили в Госавтоинспекции.

В аварии пострадал подросток, управляющий мопедом. Его в больницу увезла скорая.

На месте аварии работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства ЧП.

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