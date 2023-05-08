Огонь уничтожил сараи, камыш, повредил гараж: житель Новосибирской области развел костер на участке и устроил крупный пожар

Житель Новосибирской области развел костер на участке и спалил сараи с гаражом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области в городе Купино случился крупный пожар. Произошел он по вине мужчины, который развел на участке костер.

– В результате пожара на обоих участках огнем уничтожены сараи. На одном из участков повреждены стены и крыша гаража, камыш на площади 200 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 256 квадратных метров, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате ЧП никто не пострадал. Владельца дома, который развел костер, привлекли к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили о действии в регионе особого противопожарного режима. В ведомстве призвали жителей области соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно внимательными с огнеопасными предметами в быту. Нельзя допускать действий, которые могу вызвать пожар.

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