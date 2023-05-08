Пенсионер погиб в страшном пожаре в поселке в Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Смертельный пожар случился в поселке Посевное Новосибирской области. Там сгорел частный дом. В огне погиб мужчина.
– ЧП произошло 7 мая. В пожаре погиб пенсионер 1947 года рождения, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Предварительная версия трагедии, по данным ведомства, нарушение правил безопасности при использовании печи.
По факту ЧП проведут пожарно-техническую и судмедэкспертизы.
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