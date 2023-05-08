Список самых богатых директоров школ составили в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появился список самых обеспеченных руководителей новосибирских школ. Его опубликовали на сайте мэрии города. Данные обнародовали по итогам 2022 года.

На первом месте оказалась Ирина Путинцева. Она работает директором гимназии «Горностай». Ее ежемесячная зарплата в 2022 составляла 183,1 тыс. рублей. Она существенно выросла в сравнении с 2021 годом. Тогда Путинцева получала 146,8 тысяч рублей.

На втором месте – Виктор Косьяненко. Он занимает пост директора гимназии № 1. В 2022 году в месяц ему платили 146 тыс. рублей. Он преподает в гимназии немецкий язык.

На третьем месте в тройке лидеров Лариса Потеряева, директор 22 лицея «Надежда Сибири». Ее заработная плата немного превышает 145 тысяч рублей. В лицее она учит детей русскому и литературе.

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