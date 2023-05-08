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НовостиПроисшествия8 мая 2023 8:07

В Новосибирске водитель каршеринга перекрыл проезд, влетев в ограждение

На месте аварии работают экстренные службы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске водитель каршеринга перекрыл проезд, влетев в ограждение.

В Новосибирске водитель каршеринга перекрыл проезд, влетев в ограждение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 8 мая, в Новосибирске водитель каршеринга попал в ДТП на Волочаевской. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

– Каршеринговый «Поло» врезался в ограждение и перекрыл проезд в сторону проезда Дзержинского, – уточнили в «АСТ-54».

На месте аварии работают экстренные службы. По предварительным данным, водитель не получил серьезных травм.

Комментаторы уверены, что он нарушил ПДД и спровоцировал аварию.

Информация о пострадавших не поступала.

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