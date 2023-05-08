В Новосибирске водитель каршеринга перекрыл проезд, влетев в ограждение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 8 мая, в Новосибирске водитель каршеринга попал в ДТП на Волочаевской. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.
– Каршеринговый «Поло» врезался в ограждение и перекрыл проезд в сторону проезда Дзержинского, – уточнили в «АСТ-54».
На месте аварии работают экстренные службы. По предварительным данным, водитель не получил серьезных травм.
Комментаторы уверены, что он нарушил ПДД и спровоцировал аварию.
Информация о пострадавших не поступала.
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