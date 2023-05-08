Жители Новосибирской области стали чаще уезжать на заработки за пределы региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области выросло число уезжающих на заработки в другие регионы. Так, в 2022 году за пределы НСО выехали 22,5 местных жителей. Это больше на 14,8% , чем в 2021, пишет РБК со ссылкой на FixExpertiza.

Чаще всего жители Новосибирской области уезжают работать в Алтайский и Красноярский край. Реже отправляются в Томскую и Омскую области. Еще меньше сибиряков уезжает по работе в Центральный и Дальневосточный федеральные округа.

При этом в самой области, рассказала журналистам доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Елена Михайлова, растет кадровый голод на фоне экономического роста. Поэтому у молодых специалистов есть большие шансы найти в регионе высокооплачиваемую работу.

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