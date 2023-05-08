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НовостиОбщество8 мая 2023 7:51

Жители Новосибирской области стали чаще уезжать на заработки за пределы региона

Названы территории, куда отправляются новосибирцы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жители Новосибирской области стали чаще уезжать на заработки за пределы региона.

Жители Новосибирской области стали чаще уезжать на заработки за пределы региона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области выросло число уезжающих на заработки в другие регионы. Так, в 2022 году за пределы НСО выехали 22,5 местных жителей. Это больше на 14,8% , чем в 2021, пишет РБК со ссылкой на FixExpertiza.

Чаще всего жители Новосибирской области уезжают работать в Алтайский и Красноярский край. Реже отправляются в Томскую и Омскую области. Еще меньше сибиряков уезжает по работе в Центральный и Дальневосточный федеральные округа.

При этом в самой области, рассказала журналистам доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Елена Михайлова, растет кадровый голод на фоне экономического роста. Поэтому у молодых специалистов есть большие шансы найти в регионе высокооплачиваемую работу.

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