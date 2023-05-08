Новосибирская певица Варвара Убель победила в шоу на канале «Россия» и попала в жюри проекта

Новосибирская певица Варвара Убель победила в шоу на канале «Россия» и попала в жюри. Фото: Варвара Убель // "ВКонтакте".

Исполнительница из Новосибирска Варвара Убель прославилась после победы в шоу на канале «Россия» «Ну-ка, все вместе!». Девушка вошла в жюри нового сезона проекта и уже побывала в родном Новосибирске с концертом.

– Финалисты всех четырёх сезонов собрались вместе, чтобы определить лучшего из лучших. Так как я победитель, то теперь меня повысили до жюри. И знаете что? Это намного сложнее, чем мне когда-то казалось со сцены, – делилась Варвара в соцсетях.

Ранее КП-Новосибирск писала, что сибирячка покорила 98 человек жюри из 100, исполнив песню. Ее выступление впечатлило многих звезд. Так, Николай Басков назвал исполнение Варвары невероятным и интеллигентным. А Алсу отметила филигранный джаз сибирячки. Лазарев Сергей сказал, что Варвара выступила на 100 баллов из 100. Звезды аплодировали девушке стоя.

Известно, что Варвара переехала из Новосибирска в Санкт-Петербург к брату Егору. Вместе они работали над новым альбомом. Он вышел осенью 2022.

Победа в шоу принесла помогла Варваре расширить аудиторию и найти новые площадки для выступлений.

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