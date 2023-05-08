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НовостиОбщество8 мая 2023 7:18

Жители Кольцово под Новосибирском пожаловались на огромного пса без намордника, кидающегося на детей

Хозяину собаки, по словам сибиряков, плевать на окружающих
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жители рабочего поселка под Новосибирском пожаловались на огромного пса без намордника, кидающегося на детей. Фото: предоставлено очевидцем.

Жители рабочего поселка под Новосибирском пожаловались на огромного пса без намордника, кидающегося на детей. Фото: предоставлено очевидцем.

Жители рабочего поселка Кольцово под Новосибирском пожаловались на хозяина агрессивного пса. Они утверждают. Мужчина выгуливает огромного питомца без намордника. А агрессивная собака пугает прохожих.

– Мужчина выгуливал свою собаку между домами Никольский 15 и Никольский 13. Собака на поводке, но без намордника. Она кидалась на детей. Малыша женщина схватила на руки, а вот мальчишки на велосипедах, которые ехали по детской площадке, услышали от хозяина: «проезжайте быстрее!». Он также матерился на детей, – рассказал КП-Новосибирск житель Кольцово.

Известно, что соседи мужчины писали на него заявления в полицию. Ведь пес держит в страхе весь подъезд. Однако, уверяют жильцы, на владельца собаки это не повлияло.

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