Жители Кольцово под Новосибирском пожаловались на огромного пса без намордника, кидающегося на детей

Жители рабочего поселка под Новосибирском пожаловались на огромного пса без намордника, кидающегося на детей. Фото: предоставлено очевидцем.
Жители рабочего поселка Кольцово под Новосибирском пожаловались на хозяина агрессивного пса. Они утверждают. Мужчина выгуливает огромного питомца без намордника. А агрессивная собака пугает прохожих.
– Мужчина выгуливал свою собаку между домами Никольский 15 и Никольский 13. Собака на поводке, но без намордника. Она кидалась на детей. Малыша женщина схватила на руки, а вот мальчишки на велосипедах, которые ехали по детской площадке, услышали от хозяина: «проезжайте быстрее!». Он также матерился на детей, – рассказал КП-Новосибирск житель Кольцово.
Известно, что соседи мужчины писали на него заявления в полицию. Ведь пес держит в страхе весь подъезд. Однако, уверяют жильцы, на владельца собаки это не повлияло.
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