В Новосибирске волонтеры спасают сову, которую чуть не заклевали вороны

В Новосибирске волонтеры спасают сову, которую чуть не растерзали вороны. Фото: Центр реабилитации диких животных в Новосибирске.

В Центре реабилитации диких животных в Новосибирске новый пациент. Речь о длиннохвостой неясыти. Она поступила к волонтерам 8 мая.

– Нашли ее в районе станции метро «Студенческая». Отбили от ворон, – рассказали в Центре.

Птица не встает на задние лапки. Однако их чувствительность сохранилась. У неясыти анемия и обезвоживание. Пока она плохо себя чувствует и апатична к окружающим.

Прогнозы орнитологов осторожные. В Центре делают все, чтобы выходить совушку.

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