«Думаю, это гадюка!»: большая черная змея напугала жителя Новосибирской области

Большая черная змея напугала жителя деревни под Новосибирском. Фото: предоставлено Павлом.

В Колыванском районе заметили большую черную змею. Ее сфотографировал местный житель.

– Увидел ее в деревне Пристань-Почта 6 мая. По внешнему виду думаю, что это гадюка, – рассказал КП-Новосибирск сибиряк.

Биолог Алексей Яновский объяснил КП-Новосибирск, опасна ли эта змея.

– Это взрослый уж. От также довольно часто встречающейся в Колыванском районе гадюки он четко отличается парным желтым пятном по бокам шеи сразу за головой. Такие желтые пятна у ужей с рождения и в любом возрасте. Сейчас ужи спариваются и откладывают яйца в кучи преющего мусора, чаще всего на солнцепеке. Через несколько недель инкубации из яиц с кожистой оболочкой выползают ужата. По одному из каждого яйца. От места рождения молодые ужи расползаются в разные стороны, – рассказал ученый.

Питаются ужи, по словам эксперта, всякой живностью:

– Сначала насекомыми, личинками, червями, как ящерицы. А с возрастом переходят на более внушительную добычу, вроде лягушат и небольших мышевидных зверьков. К осени ужи сползаются группами для зимовки в больших скоплениях мусора, чаще всего в отвалах навоза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области началось нашествие черных змей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер