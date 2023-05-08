Несколько домов сгорели дотла в деревне Новощербаки под Новосибирском

Несколько домов сгорели в деревне Новощербаки под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Здвинском районе Новосибирской области огонь уничтожил дома в деревне Новощербаки. В группе «АСТ-54» написали, что населенный пункт выгорел дотла.

На видео, которое опубликовали в соцсети очевидцы видно, что деревня превратилась в пепелище. Часть домов сгорела полностью. Еще часть на момент съемок была охвачена огнем.

В ГУ МЧС по Новосибирской области опровергли факт того, что пожар полностью уничтожил деревню. Также в ведомстве отрицают то, что деревня пострадала от ландшафтного пожара.

– Сгорели в результате пожара 2 частных дома и надворные постройки. Никто не пострадал, никто не погиб, – уточнили в ГУ МЧС по региону.

Причина пожара, по предварительным данным, возгорание электропроводки.

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