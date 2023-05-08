Мёртвую женщину нашли в Новосибирске в запертой квартире на Чигорина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 8 мая спасатели прибыли на улицу Чигорина в Новосибирске. Там родственники и соседи не могли достучаться и дозвониться до женщины. Специалистам пришлось вскрыть дверь.

– Доступ в квартиру обеспечили. В помещении обнаружили женщину 1971 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело передали бригаде медиков. Что стало причиной смерти, покажет вскрытие.

Ранее КП-Новосибирск писала, что за сутки в Советском районе Новосибирска в запертых квартирах нашли сразу два трупа. Оба мужчины.

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