Городской центр социальной помощи семье и детям провел для особенных детей патриотический праздник

В Новосибирске провели патриотический праздник для детей. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

6 мая в парке им. С.М. Кирова «Городской центр социальной помощи семье и детям» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска и благотворительный фонд «Созвездие сердец» устроили настоящий праздник. Его подготовили для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, и семей участников СВО.

Дети знакомились с атрибутикой военных лет. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Сначала всех гостей пригласили на концерт на летнюю сцену парка Кирова. Здесь их приветствовали официальные лица города.

– Праздник Великой Победы – особенный для каждого человека в нашей стране. Это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Наш с вами долг – сохранить память о подвиге советского народа и воспитывать в детях любовь и уважительное отношение к своей истории, ведь от того, какие ценности мы заложим в них сегодня, чему научим, какой пример подадим, зависит будущее не только каждого родителя, но и всей нашей страны, – обратилась к гостям заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Елена Васильева.

аместитель начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Елена Васильева. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

А потом началась праздничная программа: танцевальные и вокальные номера от творческих коллективов города о победе, о мире, о дружбе. Их с удовольствием слушали и взрослые, и дети.

Для ребят продумали мастер-классы. На них всем желающим предлагали сделать своими руками гвоздичку, сложить из бумаги звезду или оформить брошь с георгиевской лентой.

Для ребят подготовили развлекательную программу. Фото департамента социальной политики Новосибирска. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Музеи города и военно-патриотические организации подготовили выставку оружия – от древней Руси до современных образцов. Ребята и родители могли померить кольчугу, посмотреть в прицел автомата и даже научиться азбуке Морзе.

– Мы пришли сегодня с дочкой, она «солнечный» ребенок, с интересом слушала песни, аплодировала выступлениям коллективов. Потом на мастер-классе ей помогли сделать красивый цветок-гвоздику. Для особенных детей подобные праздники очень важны. Они общаются с другими ребятами и получают положительные эмоции, – поделилась впечатлениями мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья Ольга.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»