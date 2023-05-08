Резкое похолодание до + 2 градусов накроет Новосибирскую области после 30-градусной жары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкое похолодание накроет Новосибирскую область после жарких майских праздников. Температура в ближайшие дни опустится до +2 градусов. Об этом сообщает сайт «Яндекс погода».

– В ночь на пятницу, 12 мая, похолодает до +2 градусов ночью и +14 днем. Ночью субботы, 13 мая, будет +1, а днем + 9 градусов, в воскресенье, 14 мая, ночью будет +2, а днем прогнозируют до +13, – говорится на сайте «Яндекс Погоды».

8 и 9 мая в Новосибирской области будет жарко. В понедельник, 8 мая, воздух в регионе прогреется до +30.

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