Водитель «Лексуса» погиб в страшной аварии на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.
Жуткое ДТП произошло в Мошковском районе НСО. Там в результате наезда на препятствие погиб водитель «Лексуса». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
– Рано утром 5 мая водитель 1974 года рождения, двигаясь на автомобиле Лексус GX-460 по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, на 89 км автодороги наехал на ограждение. После чего вылетел в кювет и опрокинулся, – уточнили подробности в ведомстве.
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По факту аварии проверку проводят в полиции. Правоохранители уточняют причины и обстоятельства аварии.
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