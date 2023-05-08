В Новосибирске на Немировича-Данченко мотоциклист столкнулся с легковушкой. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".
В Новосибирске на Немировича-Данченко утром 8 мая произошла авария с мотоциклом. О ней рассказали очевидцы в соцсетях.
– На Немировича-Данченко, походу, мотоциклиста сбили. Мотоцикл валяется посреди проезжей части, – говорит автор видео, опубликованного в «АСТ-54».
По словам очевидца, мотоцикл столкнулся с легковушкой перед перекрестком с Костычева.
На месте работает скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Информация об аварии уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер