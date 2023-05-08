В Новосибирске на Немировича-Данченко мотоциклист столкнулся с легковушкой. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

В Новосибирске на Немировича-Данченко утром 8 мая произошла авария с мотоциклом. О ней рассказали очевидцы в соцсетях.

– На Немировича-Данченко, походу, мотоциклиста сбили. Мотоцикл валяется посреди проезжей части, – говорит автор видео, опубликованного в «АСТ-54».

По словам очевидца, мотоцикл столкнулся с легковушкой перед перекрестком с Костычева.

На месте работает скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Информация об аварии уточняется.

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