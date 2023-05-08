Успейте насладиться солнцем: в Новосибирск придет 29-градусная жара

Последний жаркий день на этой неделе в мае! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске синоптики прогнозируют жару +29 градусов. 8 мая станет самым жарким днем следующей недели — а вот после дни станут снова прохладными.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Температура днем +27…+29 градусов, в районе Обь ГЭС — +24...+26. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура составит +2…+7 градуса, местами до +13, днем — до +24…+29 градусов. Будет также небольшая облачность без дождя.

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