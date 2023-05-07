В Новосибирской области подожгли релейный шкаф на железной дороге.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне. Инцидент произошел в ночь на 7 мая.
По данным Telegram-канала Shot, горящий релейный шкаф заметил машинист поезда на перегоне станций «Сибирская» – «Юность». К месту пожара быстро приехали экстренные службы.
Огонь был потушен, шкаф выгорел полностью, но на движение поездов ЧП никак не повлияло. Теперь поджигателей разыскивают.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер