В Новосибирской области подожгли релейный шкаф на железной дороге. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне. Инцидент произошел в ночь на 7 мая.

По данным Telegram-канала Shot, горящий релейный шкаф заметил машинист поезда на перегоне станций «Сибирская» – «Юность». К месту пожара быстро приехали экстренные службы.

Огонь был потушен, шкаф выгорел полностью, но на движение поездов ЧП никак не повлияло. Теперь поджигателей разыскивают.

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