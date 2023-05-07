7 мая в Новосибирске отметили День радио и связи

На празднике были много гостей, включая студентов. Фото: t.me/alokot.
7 мая в Центральном парке Новосибирска отметили День радио и связи. На праздник собрались многие гости, в том числе мэр города Анатолий Локоть.
— Современный информационный бум – результат труда многих поколений учёных, инженеров, техников. В их числе наши соотечественники – изобретатель радио Александр Попов и нобелевский лауреат, академик Жорес Алфёров, открытия которого ускорили внедрение мобильной связи, — поделился Локоть в своем Telegram-канале.
На выставке показали экспонаты из области радиотехники. Фото: t.me/alokot.
На празднике выступили творческие коллективы НГТУ и СИБГУТИ. Также там была выставка уникальных экспонатов: от первых образцов новосибирских заводов до современного оборудования и инновационных разработок.
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