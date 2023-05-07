7 мая в Новосибирске отметили День радио и связи

На празднике были много гостей, включая студентов. Фото: t.me/alokot.

7 мая в Центральном парке Новосибирска отметили День радио и связи. На праздник собрались многие гости, в том числе мэр города Анатолий Локоть.

— Современный информационный бум – результат труда многих поколений учёных, инженеров, техников. В их числе наши соотечественники – изобретатель радио Александр Попов и нобелевский лауреат, академик Жорес Алфёров, открытия которого ускорили внедрение мобильной связи, — поделился Локоть в своем Telegram-канале.

На выставке показали экспонаты из области радиотехники. Фото: t.me/alokot.

На празднике выступили творческие коллективы НГТУ и СИБГУТИ. Также там была выставка уникальных экспонатов: от первых образцов новосибирских заводов до современного оборудования и инновационных разработок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер