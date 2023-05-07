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НовостиПроисшествия7 мая 2023 14:29

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель насмерть сбил мигранта

Надежда РЫЖКИНА
Мужчина скончался на месте. Фото: АСТ-54.

Мужчина скончался на месте. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель автобуса задавил пешехода. Мужчина скончался на месте. Авария случилась в ночь на 7 мая.

— 51-летний водитель автобуса Yutong, который ехал по маршруту Новокузнецк — Толмачево на Гусинобродском шоссе возле дома 128 на улице Доватора насмерть сбил пешехода. 35-летний пешеход перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Очевидцы рассказали, что сбитый мужчина был мигрантом из страны СНГ.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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