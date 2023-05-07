«Журавли летят, козлы бегут»: под Новосибирском сняли лосей и журавлей, спасающихся от лесных пожаров

Дикие животные убегают от пожаров. Фото; кадры из видео.

В Новосибирской области сейчас стоит жаркая погода, в лесах и степях вспыхивают пожары. Огонь охватил Каргатский, Чулымский и Коченевский районы. И сейчас там постоянно можно видеть животных, убегающих от пожаров.

Министерство природы НСО опубликовало видео, как лоси и журавли спасаются от стихии:

— Такой кадр! Журавли летят, козлы бегут!

Только в субботу в Новосибирской области вспыхнуло 303 пожара, поэтому на месте работают дополнительные сотрудники МЧС из Новосибирской области — 10 человек и 4 единицы техники.. С начала пожароопасного сезона уже возбудили 503 дела за поджоги травы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области возбудили более 500 дел в отношении нарушителей пожарной безопасности

55 человек уже привлекли к ответственности (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер