«Журавли летят, козлы бегут»: под Новосибирском сняли лосей и журавлей, спасающихся от лесных пожаров

Дикие животные убегают от пожаров. Фото; кадры из видео.
В Новосибирской области сейчас стоит жаркая погода, в лесах и степях вспыхивают пожары. Огонь охватил Каргатский, Чулымский и Коченевский районы. И сейчас там постоянно можно видеть животных, убегающих от пожаров.
Министерство природы НСО опубликовало видео, как лоси и журавли спасаются от стихии:
— Такой кадр! Журавли летят, козлы бегут!
Только в субботу в Новосибирской области вспыхнуло 303 пожара, поэтому на месте работают дополнительные сотрудники МЧС из Новосибирской области — 10 человек и 4 единицы техники.. С начала пожароопасного сезона уже возбудили 503 дела за поджоги травы.
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