Праздник «Победный майский вальс» с песнями военных лет прошел в Новосибирске

Ретро-праздник прошел напротив НГУ. Фото: Елена ПАНФИЛО.

5 мая на площадке перед главным корпусом на улице Пирогова состоялась программа «Победный майский вальс». Организовали ее энтузиасты культурно-исторического центра «Интеграл 2.0» в сотрудничестве с НГУ. Об этом сообщает «Навигатор».

Духовой оркестр НВВКУ исполнял музыку военных лет. Работало несколько площадок, где каждый участник мог познакомиться с реалиями советского времени. Для гостей работали две фотозоны — гражданская, с винтажными интерьерами комнат, и военная, с плащ-палатками, винтовками и прочими фронтовыми атрибутами.

Про советское детство рассказала сотрудница интегрального музея-квартиры «Академбюро» Ирина Денисова. Историю Великой Отечественной на примере фронтовой переписки отдельно взятой семьи представила Марина Петренко. На одной из площадок было представлено оружие времён Великой Отечественной войны, о которых рассказывал сотрудник музея Александр Степанов. Врач из Кольцово Николай Васильев привёз коллекцию медицинских инструментов времён Великой Отечественной войны.

Завершилась праздничная программа ретро-дефиле, концертом фронтовых песен и мастер-классом от студии исторических танцев «Медиваль».

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