В Новосибирске открылся первый магазин Zara под новым названием

Zara открылась под названием Maag. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске открылся первый магазин Maag в ТЦ «Галерея». Это новое название бренда одежды Zara, который ушел из России.

Открытие других филиалов запланировано в торговых центрах «Аура» и «Мега».

Многие бренды молодежной одежды, ушедшие из России в прошлом году, возвращаются под новыми вывесками. Скоро состоится открытие магазинов Vilet, бывшего Stradivarius, и Ecru, бывшего Bershka.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер