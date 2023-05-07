В Новосибирске открылся первый магазин Zara под новым названием

Zara открылась под названием Maag.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске открылся первый магазин Maag в ТЦ «Галерея». Это новое название бренда одежды Zara, который ушел из России.
Открытие других филиалов запланировано в торговых центрах «Аура» и «Мега».
Многие бренды молодежной одежды, ушедшие из России в прошлом году, возвращаются под новыми вывесками. Скоро состоится открытие магазинов Vilet, бывшего Stradivarius, и Ecru, бывшего Bershka.
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