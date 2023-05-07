В американском мультсериале «Гриффины» прозвучала шутка про Новосибирск

По сюжету серии герои ищут хакера из России Фото: кадр из серии.
В 19 серии 21 сезона американского мультсериала «Гриффины» пошутили про девушку из Новосибирска. По сюжету у пса Брайана взломали аккаунт в соцсетях. Мег Гриффин выясняет, что хакер был из России, и произносит фразу: «Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки». Причем на русском, хоть и ломаном.
Персонажа Мег озвучивает актриса Мила Кунис, которая неплохо владеет русским, потому родилась в семье эмигрантов из СССР.
Кстати, позже выясняется, что хакер был из Челябинска.
Стоит отметить, что «Гриффины» часто затрагивают весьма спорные темы политики религии и взаимоотношения полов, много в ситкоме и черного юмора.
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