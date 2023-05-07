В Новосибирске женщина украла телефон за 40 тысяч рублей из пекарни

Женщина украла чужой телефон, оставленный в магазин. Фото: ГУ МВД по НСО.
В Новосибирске сотрудники полиции ищут женщину, которая украла из пекарни дорогой телефон.
— 28 апреля около 19.25 подозреваемая в пекарне на улице Шмидта в Первомайском районе похитила забытый потерпевшей на прилавке телефон. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемой, изображённой на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 232-18-33; 8-923-122-12-51.
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