В Новосибирске женщина украла телефон за 40 тысяч рублей из пекарни

Женщина украла чужой телефон, оставленный в магазин. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске сотрудники полиции ищут женщину, которая украла из пекарни дорогой телефон.

— 28 апреля около 19.25 подозреваемая в пекарне на улице Шмидта в Первомайском районе похитила забытый потерпевшей на прилавке телефон. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемой, изображённой на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 232-18-33; 8-923-122-12-51.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер