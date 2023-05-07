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НовостиОбщество7 мая 2023 7:09

В Новосибирске женщина украла телефон за 40 тысяч рублей из пекарни

Сейчас ее разыскивает полиция
Надежда РЫЖКИНА
Женщина украла чужой телефон, оставленный в магазин. Фото: ГУ МВД по НСО.

Женщина украла чужой телефон, оставленный в магазин. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске сотрудники полиции ищут женщину, которая украла из пекарни дорогой телефон.

— 28 апреля около 19.25 подозреваемая в пекарне на улице Шмидта в Первомайском районе похитила забытый потерпевшей на прилавке телефон. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемой, изображённой на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 232-18-33; 8-923-122-12-51.

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