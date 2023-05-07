В Новосибирске продают бизнес-центр на Красном проспекте за 650 миллионов рублей

Объявление о продаже появилось 6 мая. Фото: ЦИАН.
В Новосибирске продают бизнес-центр на Красном проспекте, 86/2. Объявление о продаже здания появилось 6 мая.
Объект построили в 2015 году. Сейчас его стоимость оценивают в 650 миллионов рублей.
По описанию в бизнес-центре есть 13 этажей, подземная и наземная парковки и четыре лифта. Все помещения находятся в аренде.
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