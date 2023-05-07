В Новосибирской области ищут 15-летнего подростка

Подростка ищут с 5 мая. Фото: Лиза Алерт Новосибирской области.

В Бердске пропал 15-летний Матвей Кустов. Волонтеры ищут его с 5 мая.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Перед тем, как пропасть, подросток был одет в светло-серую куртку, черную толстовку с серым рисунком, черные спортивные штаны и светло-серые кеды.

Если вы видели Матвея или знаете, где он находится. просьба сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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