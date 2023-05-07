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НовостиОбщество7 мая 2023 2:25

В Новосибирске возле автовокзала-Главного построят новый магазин

Его построит компания депутата горсовета
Надежда РЫЖКИНА
Новый магазин появится у автовокзала на Гусинобродском шоссе. Фото: мэрия Новосибирска.

Новый магазин появится у автовокзала на Гусинобродском шоссе. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске возле Автовокзала-Главного планируют построить новый магазин. Работой займется компания «Автовокзал-Главный», учредитель которой депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский.

Разрешение на строительство магазина выдала мэрия Новосибирска 2 мая. Согласно документам, магазин появится возле здания автовокзала на Гусинобродском шоссе и улицы Коминтерна.

Здание будет одноэтажным, высота постройки — 7,5 метра. Торговая площадь — почти тысяча квадратных метров, общая площадь застройки земельного участка — 3698,8 квадратного метра.

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