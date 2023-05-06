В МЧС предупредили новосибирцев об опасностях отдыха у воды в период майских праздников

В МЧС предупредили новосибирцев об опасности купания на майских праздниках. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

На майских праздниках из-за жары под + 30 градусов многие новосибирцы отправятся отдыхать на природу, поближе к водоемам. В связи с этим в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают, что температура воды остается достаточно низкой – купание запрещено.

Во время отдыха вблизи от воды возрастает риск гибели детей, оставленных без присмотра. Спасатели призывают родителей следить за детьми и не допускать того, чтобы они одни находились возле водоемов.

Владельцам судов следует помнить о важности соблюдения скоростного режима, правил маневрирования и подачи звуковых сигналов, а также ориентироваться на прогноз погоды и силу ветра, проверять запасы топлива, иметь при себе систему навигации. Управление судном в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

Глава отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Юрий Карпов отмечает, что в основном трагические последствия возникают в тех ситуациях, когда люди забывают надеть на время плавания спасательные жилеты.

Кроме того, отдельные рекомендации есть и для рыбаков: во время ловли с берега необходимо быть крайне осторожными, рыбачить на отвесном берегу не следует, так как он может обрушиться.

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