На трассе между Новосибирском и Томском отремонтируют мост через реку Вьюна

Под Новосибирском отремонтируют мост через реку Вьюна. Фото: Минтранс НСО.
В 2024 году в Новосибирской области отремонтируют часть важнейшей региональной трассы «Новосибирск – Колывань – Томск». Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства строительства.
Запланирован ремонт участка трассы в 33 метра – моста через реку Вьюна. Он был построен в 1991 году и сильно износился, нарушилась гидроизоляция.
В настоящее время специалисты занимаются разработкой проекта работ, а в следующем году мост отремонтируют в рамках региональной госпрограммы.
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