До + 30! Жара продержится в Новосибирске все майские праздники

В Новосибирске сохранится жаркая погода все долгие выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске все майские праздники сохранится жаркая погода. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 7 мая в городе ожидается температура от + 25 до + 27 градусов.

В ночное время жара резко отступит – синоптики прогнозируют от + 8 до + 10 градусов. При этом ветра почти не будет.

В районах области температура может достигать + 28 градусов днем и + 1 градуса ночью. В понедельник, 8 мая, в регионе потеплеет до + 30 градусов, 9 мая вновь будет около + 28.

По данным сервиса «Яндекс Погода», на майских праздниках до 9 мая Новосибирск займет первое место по жаре среди российских городов-миллионников. Также тепло будет в Омске, Челябинске и Красноярске. При этом в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге среднесуточная температура достигнет всего + 10 градусов.

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