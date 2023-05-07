Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 0:00

До + 30! Жара продержится в Новосибирске все майские праздники

Погода продолжает радовать новосибирцев жарой под + 30 градусов 7 мая
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске сохранится жаркая погода все долгие выходные.

В Новосибирске сохранится жаркая погода все долгие выходные.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске все майские праздники сохранится жаркая погода. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 7 мая в городе ожидается температура от + 25 до + 27 градусов.

В ночное время жара резко отступит – синоптики прогнозируют от + 8 до + 10 градусов. При этом ветра почти не будет.

В районах области температура может достигать + 28 градусов днем и + 1 градуса ночью. В понедельник, 8 мая, в регионе потеплеет до + 30 градусов, 9 мая вновь будет около + 28.

По данным сервиса «Яндекс Погода», на майских праздниках до 9 мая Новосибирск займет первое место по жаре среди российских городов-миллионников. Также тепло будет в Омске, Челябинске и Красноярске. При этом в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге среднесуточная температура достигнет всего + 10 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber