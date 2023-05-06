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НовостиПроисшествия6 мая 2023 16:52

Новосибирец спрятал у себя дома на 17 лет гранаты и девять тротиловых шашек

Его приговорили к условному сроку
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирец 17 лет хранил дома взрывные устройства.

Новосибирец 17 лет хранил дома взрывные устройства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд приговорил жителя Новосибирска к условному сроку за 17 лет хранения взрывчатых веществ. Об этом сообщается на сайте суда.

Правоохранители обнаружили в доме сибиряка несколько видов взрывчатки, а именно: пять гранат – четыре РГД-5, одну Ф-1, девять тротиловых шашек и промышленно изготовленный пластит. Выяснилось, что новосибирец хранил боевые припасы с января 2005 года. Нашли их только в феврале 2022 года.

Судья вынес новосибирцу обвинительный приговор по уголовной статье. Мужчина отделался условным сроком – 3 года 6 месяцев. Также ему предстоит оплатить штраф – 40 000 рублей.

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