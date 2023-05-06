33-летний контрактник из Новосибирской области погиб на СВО

В зоне СВО погиб контрактник из Коченевского района. Фото: пресс-служба администрации Коченевского района / Алексей БУЛАТОВ.
Александр Ермолаев из Коченевского района Новосибирской области погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Александр родился 7 января 1990 года в многодетной семье. В 2007 году окончил 9 классов Федосихинской школы, а уже в 2010 году был призван на срочную службу.
Сибиряк стал одним из первых жителей Коченевского района, кто заключил контракт для участия в специальной военной операции – отправиться на защиту Родины он решился еще в мае 2022 года. За образцовое выполнение боевых заданий его наградили благодарностью верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Воин погиб 23 апреля 2023 года. Дома его ждали жена и сын.
На малой родине Александра запомнят героем.
– Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – отозвались о бойце в районной администрации.
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