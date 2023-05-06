33-летний контрактник из Новосибирской области погиб на СВО

В зоне СВО погиб контрактник из Коченевского района. Фото: пресс-служба администрации Коченевского района / Алексей БУЛАТОВ.

Александр Ермолаев из Коченевского района Новосибирской области погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Александр родился 7 января 1990 года в многодетной семье. В 2007 году окончил 9 классов Федосихинской школы, а уже в 2010 году был призван на срочную службу.

Сибиряк стал одним из первых жителей Коченевского района, кто заключил контракт для участия в специальной военной операции – отправиться на защиту Родины он решился еще в мае 2022 года. За образцовое выполнение боевых заданий его наградили благодарностью верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Воин погиб 23 апреля 2023 года. Дома его ждали жена и сын.

На малой родине Александра запомнят героем.

– Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – отозвались о бойце в районной администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber