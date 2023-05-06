В парке аттракционов в Оренбурге при падении карусели пострадали 20 посетителей

В Оренбурге рухнула карусель с посетителями. Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области.

В субботу, 6 мая, в оренбургском парке аттракционов рухнула карусель «Цепочка» с посетителями. В ЧП никто не погиб, однако пострадали 20 человек, большинство из них – дети. Об этом сообщает «КП» - Оренбург».

Карусель стояла в «Оренпарке», открывшемся после реконструкции за 400 миллионов рублей только 24 апреля. В первый выходной день на местах разместилось много посетителей. Аттракцион запустили, но внезапно что-то пошло не так.

Предположительно, произошла техническая неисправность: переплелись цепи. На жутких кадрах слышны крики, плач детей и взрослых.

Пострадали 20 человек. Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области.

– Шел концерт. Я живу недалеко, музыку слышно было, а потом резкий хлопок. По улице Театральной промчались несколько автомобилей скорой помощи. Прозвучали сирены. Вроде бы в громкоговоритель сказали, что парк закрывается, – рассказали очевидцы.

После падения карусели многие пострадавшие были без сознания, с кровью на лице, голове, руках и ногах. Прибыли семь машин скорой помощи, полиция и МЧС.

ЧП заставило горожан задуматься, были ли получены все необходимые разрешения на открытие парка аттракционов. Посетители сообщают, что угрозу в этом парке несут и огромные динозавры – высотой под 16 метров. Фигуры воткнуты в землю и ничем не закреплены.

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