Длительная магнитная буря настигнет новосибирцев 8 мая

Новосибирцы почувствуют долгую магнитную бурю 8 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы ощутят долгую магнитную бурю в понедельник, 8 мая. Прогноз опубликовали на сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Метеочувствительные люди начнут испытывать первые симптомы еще в ночь с 7 на 8 мая. Буря усилится к 7 утра и начнет спадать к 16 часам. К полуночи магнитосфера успокоится.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о сильнейших магнитных бурях, которые жители региона перенесли в конце апреля.

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