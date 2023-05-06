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НовостиОбщество6 мая 2023 15:04

Длительная магнитная буря настигнет новосибирцев 8 мая

У метеочувствительных людей может болеть голова
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы почувствуют долгую магнитную бурю 8 мая.

Новосибирцы почувствуют долгую магнитную бурю 8 мая.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы ощутят долгую магнитную бурю в понедельник, 8 мая. Прогноз опубликовали на сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Метеочувствительные люди начнут испытывать первые симптомы еще в ночь с 7 на 8 мая. Буря усилится к 7 утра и начнет спадать к 16 часам. К полуночи магнитосфера успокоится.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о сильнейших магнитных бурях, которые жители региона перенесли в конце апреля.

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