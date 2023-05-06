«Был страшный хлопок с огнём»: в микрорайоне Светлом под Новосибирском пропал свет после вспышки на столбе электропередач

В микрорайоне под Новосибирском пропал свет после хлопка на столбе электропередач. Фото: предоставлены местными жителями.

Днем в субботу, 6 мая, в Мошковском районе Новосибирской области произошел громкий хлопок. Его услышали жители микрорайона Светлый в поселке Октябрьском. Затем отключился свет.

– У нас этот столб перед окном, мы чуть от страху не умерли, – написали местные жители в чате микрорайона.

– Это первая поломка, хлопок был страшный с огнём, ещё что-то произошло на въезде в поселок. Нам до сих пор не дали свет, сидим в темноте, маленькие дети плачут, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

В разделе «Технологические нарушения» на сайте АО «РЭС» был список адресов на четыре страницы, с указанным временем возвращения электричества – 17:30. При этом номер телефона диспетчерской службы был занят на протяжении нескольких часов, а света все не было.

Со слов местных жителей, в трансформаторе взорвался предохранитель. Электрики приехали через пару часов, ликвидировали дефекты на вспыхнувшем столбе возле улицы Согласия. Далее специалистам нужно было провести работы на точке повреждений на въезде в микрорайон Светлый.

В 21:00 все указанные на сайте отключения исчезли, список опустел. К этому моменту в окнах домов на некоторых улицах начало светлеть.

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