Новосибирская область в 2023 году направит 1,2 миллиарда рублей на нужды военнослужащих на СВО

В Новосибирской области на нужды бойцов на СВО направят более 1,2 миллиарда рублей в 2023 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году из резервного фонда Новосибирской области выделят около 1,2 миллиарда рублей на поддержку военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников на отчетном мероприятии областного штаба Народного фронта, сообщает ТАСС.

В зону СВО отправят приобретенную на эти средства дорогостоящую технику: квадрокоптеры, тепловизоры, ночники, антидроновые ружья и автомобили.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что выплаты ко Дню Победы получили 204 ветерана ВОВ из Новосибирской области.

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